Беглов заявил, что Дом Чубакова пострадал от протечек грунта, а не соседней стройки

Исторический Дом Г.К. Чубакова на 11-й линии Васильевского острова осел из-за аварий на водопроводе, а не начавшейся рядом стройки, следует из ответа губернатора Александра Беглова на запрос депутата ЗакСа Алексея Ковалева.

По словам главы города, специалисты бюджетного "Центра экспертно-технического сопровождения" (ГБУ "ЦЭТС") установили, что в здании произошло замачивание грунтов после прорывов сетей водопровода в январе-феврале 2021 года и длительных протечек. Это вызвало дополнительную осадку здания и нарушение отделки стен, говорится в ответе.

"По состоянию на конец мая 2021 года уровень подземных вод поднялся и находится выше подошвы фундаментов. По мнению специалистов ГБУ "ЦЭТС" протечки и последующая откачка воды вследствие устранения указанных протечек привели к дополнительным осадкам дома", - заявил Беглов.

При этом со строительными работами по соседству дополнительная осадка не связана, заключили специалисты. Кроме того, в ГБУ "ЦЭТС" установили, что "работ, влияющих на уровень подземных вод, на строительной площадке объекта не проводилось". Строительство дома по состоянию на середину июня приостановлено.

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