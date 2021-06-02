Ковалев обратится к Беглову из-за трещин на памятнике культуры на Васильевском острове

Законодательное собрание Петербурга на заседании 2 июня утвердило депутатский запрос Алексея Ковалева к губернатору Александру Беглову из-за просадок и трещин на доме Чубакова.

Многочисленные просадки и трещины появились на доме 58 по 11-й линии Васильевского острова зимой. Ковалев обратил внимание, что объект культурного наследия пострадал после строительных работ на соседнем участке: парламентарий назвал их "незаконными". Однако вице-губернатор Николай Линченко в письме депутату вину застройщика отрицал, ссылаясь на заключение ГБУ "Центр экспертно-технического сопровождения".

"Из этого заключения якобы следует, что всему виной не строительные работы, начатые в нарушение закона, а две аварии на водопроводе, которые фиксировались ГУП "Водоканал". При этом не приводится данных о характере и масштабах этих аварий, якобы приведших к столь катастрофическим последствиям", — указал Ковалев.

Депутат, ссылаясь на рассказы местных жителей, утверждает, что аварии носили локальный характер и к подтоплению привести не могли. Он также отметил, что не было зафиксировано прибытия на место происшествия аварийных служб.

Ковалев спросил Беглова, была ли выявлена связь между авариями на сетях "Водопровода" и отдельными деформациями несущих конструкций здания. Кроме того, он поинтересовался, будут ли приняты во внимание замечания ВООПИК, из которых следует, что мер по охране дома-памятника принимается недостаточно.

Сергей Еремеев

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