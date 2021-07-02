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СК возбудил уголовное дело о доведении до суицида мэра Коломны Лебедева

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело о доведении до суицида мэра Коломны Лебедева

Управление Следственного комитета по Московской области отчиталось о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства мэра Коломны Дениса Лебедева, информирует пресс-служба ведомства.

Минувшим утром, 2 июля, на пульт полиции поступил звонок об обнаружении тела управленца. На месте работает команда замглавы подмосковного СК Игоря Дойникова.

РИА "Новости", ссылаясь на свои источники, уведомляло, что приоритетная версия, по которой Лебедев решился на суицид, - проблемы в семье.

ТАСС, в свою очередь, написал, что у руководителя Коломны были проблемы с алкоголем.

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