Концерт "Ногу свело" в Петербурге отменили из-за "коронавирусных" нарушений на концерте Билана

Владельцы концертной площадки Roof Place на Васильевском острове объявили о том, что вынужденно отменяют и переносят на неопределенную дату ближайший концерт, который должен был пройти уже сегодня вечером, 2 июля: на сцене должна была появиться рок-группа "Ногу свело". Форс-мажор случился из-за претензий со стороны петербургских чиновников, которые обнаружили во время предыдущего концерта в Roof Place несоблюдение противоэпидемических правил. Накануне на сцене выступал поп-певец Дима Билан.

"Мы приложили огромное количество усилий чтоб донести до каждого гостя, что соблюдение мер безопасности - это единственный способ сохранить концерты. Но этих усилий оказалось не достаточно. Приносим наши извинения и перед группой "Ногу Свело!" и перед всеми, кто собирался вместе с нами провести прекрасный вечер на крыше с любимым Артистом", - сообщили организаторы мероприятия.

Солист "Ногу свело" Максим Покровский бурно отреагировал в своем Instagram на срыв выступления и обвинил в случившемся лично Билана.

"Вчера в Питере на Roof Place ты [начихал] на все правила, и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике, в частности к нашей. <...> Билан, это не очень было культурно, слышишь меня?", - возмутился рокер.

Отметим, что весной у "Ногу свело" уже имелись проблемы с проведением концертов в России: у группы сорвался тур по Сибири. Покровский, активно поддерживавший оппозицию и Алексея Навального в частности, рассказывал, что хозяева концертных площадок отменяли концерты под прямым административным давлением.