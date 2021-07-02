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На Дворцовой площади открыли фан-зону Евро-2020

фото ЗакС политика На Дворцовой площади открыли фан-зону Евро-2020

Последняя, третья по счету фан-зона для футбольных болельщиков открылась в Петербурге на Дворцовой площади в рамках международного турнира Евро-2020, о чем сообщил в социальных сетях вице-губернатор Борис Пиотровский. Из-за фан-зоны на Дворцовой ранее объявили о частичном перекрытии Большой Морской улицы на несколько ближайших дней. 

"Как и в Футбольной деревне на Конюшенной площади, максимальная вместимость на Дворцовой - 3 000 человек. Все гости зоны публичного просмотра обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Призываю всех соблюдать эти простые правила, чтобы провести последнюю неделю футбольного праздника в максимальной безопасности", - написал Пиотровский.

Открываться территория для болельщиков будет за три часа до начала трансляции каждого из оставшихся матчей, а закрываться на вход - за двадцать минут до конца трансляции. Ранее чиновники организовали фан-зоны на Конюшенной площади и возле спорткоплекса "Юбилейный". 

Отметим, что через считанные минуты Петербург примет последний на своей территории матч в рамках Евро-2020, в котором сразятся сборные Испании и Швейцарии. Как и на предыдущие игры, на нее пустят только половину болельщиков от общей заполняемости стадиона (не более 34 тысяч человек). Сама сборная России не вышла в плей-офф турнира, заняв в своей группе последнее место.

фото: Борис Пиотровский / ВКонтакте

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