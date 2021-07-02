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Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Бориса Эйфмана

фото ЗакС политика Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Бориса Эйфмана

На сайте Кремля появился указ президента Владимира Путина о присуждении государственных наград различным деятелям культуры. Среди них обращает на себя внимание персона балетмейстера Бориса Эйфмана, которому достался орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

В последнее время в Петербурге имя Эйфмана часто ассоциируется с находящимся в аварийном состоянии домом Басевича на Петроградской стороне. Ценное для градозащитного сообщества здание пять последних лет находится под оперативным управлением Академии танца Бориса Эйфмана и Академического театра балета Бориса Эйфмана. В здании регулярно вспыхивают пожары. В доме Басевича планируется разместить апартаменты для сотрудников академии, а на месте соседнего детского сада - интернат для воспитанников, что регулярно вызывает протест со стороны градозащитников и местных жителей.

Тем же указом удостоился Ордена дружбы актер и музыкант, бывший лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Накануне его супруга Ольга сообщила о том, что Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Состояние 70-летнего певца 1 июля оценивалось как крайне тяжелое, у него диагностировали 87% поражения легких. Он находится в инфекционной подмосковной больнице в Коммунарке.

фото: kremlin.ru

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