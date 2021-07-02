Экоактивисты жалуются на организованный завоз мусора в поселок имени Свердлова

Представители общественного движения "Зеленый фронт" зафиксировали на территории поселка имени Свердлова масштабную свалку, состоящую из строительного мусора. Помимо токсичности некоторого мусора опасным им показалось соседство свалки с нефтепроводом, поэтому активисты пожаловались на ситуацию в Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Возле свалки работало несколько единиц тяжелой техники: грузовики, экскаваторы и бульдозеры. Обратиться свидетели несанкционированного завоза мусора решили и в Россельхознадзор, поскольку, по их данным, загрязнение происходит на землях сельхозназначения. Руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов сетует на недостаточную активность компетентных служб.

"По размещению отходов в п. Свердлова мы полторамесяца сообщаем о массовом беспределе, и уже природоохранная прокуратура информирует, что зафиксированы объекты размещения отходов, и комитет государственного экологического надзора ЛО выезжает и изымает две единицы техники, а приемка отходов продолжается день и ночь. А когда все нарушители сбегут, контрольно-надзорные органы начнут считать ущерб, но взыскивать будет с не с кого", - рассказал он.

На свалки в поселке имени Свердлова экоактивисты жалуются регулярно. В мае они сообщали, что им удалось добиться возбуждения административного дела.

фото: "Зеленый фронт"