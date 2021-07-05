Беглов отозвался на поручение Путина, заявив о намерении провести собственную "Прямую линию"

Вняв рекомендации Владимира Путина, петербургский глава Александр Беглов известил, что уже в сентябре проведёт собственную "Прямую линию" с жителями города. О намерении губернатор сообщил у себя на странице "ВКонтакте".

Беглов пообещал ответить на наиболее волнующие вопросы петербуржцев. Также он попросил организовать возможность телефонной связи с выходом в прямой эфир еженедельной передачи "Новый взгляд с Александром Бегловым", транслируемой на телеканале "78".

Кроме того, градоначальник собирается разбирать отдельные обращения со своей страницы "ВКонтакте" в эфире авторской программы на "Радио России".

Беглов попросил горожан, пишущих ему в соцсети, оставлять свой номер телефона для связи.

Напомним, Путин призвал региональных глав задуматься о проведении "Прямых линий" с гражданами в ходе собственной.