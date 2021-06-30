Путин поручил главам регионов задуматься о проведении своих "Прямых линий" с гражданами

Российский глава Владимир Путин полагает, что региональным главам следует задуматься над вопросом проведения собственных "Прямых линий" с гражданами и отвечать, как и он сам, на самые животрепещущие проблемы.

"Прямое общение важно, потому что люди могут первому лицу задать вопросы. А еще важнее происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан", - сказал президент.

Губернаторам, заключил Путин, следует прислушаться к его совету, так как "обратная связь всегда очень полезна".

"Прямая линия" с президентом длится уже час. Главе государства уже задали вопросы про вакцинацию и рост цен на продукты. Также он рассказал про собственную прививку.