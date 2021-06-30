Путин раскрыл "секрет" собственной вакцинации: президент привился "Спутником V"

Рассуждая о вакцинации от коронавируса в ходе "Прямой линии" российский глава Владимир Путин наконец раскрыл, каким препаратом привился сам. Это - "Спутник V" новосибирского центра "Вектор".

Говоря об ощущениях, он рассказал, что у него слегка болело место укола, а также немного повысилась температура. Советам врачей президент не внимал, руководствовался опытом знакомых. По завершении процесса у него выявили большой уровень защиты.

Кроме того, он уточнил, что его дочь также привилась "Спутником V".

Вакцинацию Путин прошёл в феврале. Тогда не раскрывалось, каким препаратом он воспользовался.

Ежегодная "Прямая линия" проходит в "ограниченном" формате: в студии - только Путин и ведущие. На пульт колл-центра поступило более 2 млн обращений.