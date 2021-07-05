Мишустин: В РФ открыто почти 6 тысяч прививочных пунктов, вопросы с поставками вакцин решены

Российский премьер Михаил Мишустин заверил, что противоковидные вакцины оперативно поставляются во все нуждающиеся регионы, всего же на сегодняшний день в стране открыты почти шесть тысяч пунктов вакцинации, делится РИА "Новости".

"Вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, практически везде решены. В России открыто более 5,8 тысяч прививочных пунктов", - сказал глава кабинета министров.

Добавим, ранее сегодня стало известно, что в Петербург привезли большую партию "Спутника V" - 49,2 тысячи доз.

Привиться в городе на Неве можно в 134 пунктах вакцинации, открытых на базе медорганизаций. Также работают выездные прививочные бригады, часть из них - в 27 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.