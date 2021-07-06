Марина Литвинович обжаловала свое исключение из московской ОНК

Политик и правозащитница Марина Литвинович оспорила в суде свое исключение из столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), о чем сообщается в Telegram-канале главы организации "Агора" Павла Чикова.

В своем иске женщина указывает, что лишение ее статуса было незаконным, поскольку она не нарушала этического кодекса ОНК и №76-ФЗ ("Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания").

Претензии со стороны коллег к Литвинович совпали по времени с ее активностью в отношении задержанных на несанкционированных акциях протеста в конце января. В ОНК заявляли, что, среди прочего, правозащитница разгласила материалы так называемого "санитарного дела".

Перед решением о своем исключении Литвинович объявила, что, если оно будет принято, то женщина будет баллотироваться в Госдуму. На последнем съезде "Яблоко" выдвинуло ее кандидатуру.