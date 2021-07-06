МЧС предупреждает петербуржцев об аномальной июльской жаре

Вслед за аномально жарким июнем пришедший в Петербург июль грозит горожанам экстремально тёплыми температурами в начале текущей недели.

В связи с этим в региональном управлении МЧС предупредили жителей Северной столицы о том, что столбик термометра отклонится от нормальной суточной температуры на 7-10 градусов, поэтому городским жителям следует быть бдительнее.

"Днем +30...+32", - оповестили в "чрезвычайном" ведомстве.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, до в среду и четверг в городе на Неве ожидается до +32 градусов, чуть прохладнее станет в пятницу. Предварительно, в течение недели в отдельных частях Петербурга будет наблюдаться дождь.