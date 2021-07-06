"Самый болезненный - удар в пах": "Голодающий" Шестун сообщил об избиении в тюремной больнице

Пребывающий в тюремной больнице Торжка бывший руководитель подмосковного Серпуховского района Александр Шестун известил о побоях, которые ему якобы нанесли сотрудники ФСИН. Об инциденте ЗАКС.Ру рассказала супруга экс-управленца Юлия Шестун.

По её словам, к мужу применили силу ещё 21 июня, после чего он и решился на "сухую" голодовку. В избиении, утверждает Шестун, принимали участие врио начальника медсанчасти Александр Бордачев и еще два фсиновца.

"Бордачев нанес мне удар в пах (самый болезненный), мне вывернули руки. Начали избивать, об дверной косяк, решетку, ударили в затылок У меня текла кровь из верхней губы и левого запястья с целью запихнуть в камеру-палату", - говорится в данных адвокатского опроса Шестуна.

Позднее у бывшего районного главы зафиксировали ссадины и гематомы на туловище, однако последствия удара в пах и травмы головы в медотчёт не попали.

Политик обратился с жалобами в Следственный комитет, ФСИН и аппарат уполномоченного по правам человека.

Шестун приговорён к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью политизированным: он неоднократно критически высказывался о "мусорных" амбициях местных властей, собиравшихся возводить на вверенной ему территории мусоросжигательные заводы и полигоны.