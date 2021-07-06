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Новости 17:32

Повинуясь решению суда, вставшего на сторону единоросса, издание Readovka заблокирует свой сайт

фото ЗакС политика Повинуясь решению суда, вставшего на сторону единоросса, издание Readovka заблокирует свой сайт

Информационно-новостной портал Readovka приняло решение заблокировать свой сайт, как того потребовал суд, уведомил "МБХ медиа" его издатель Алексей Костылев.

"Мы планируем завтра вечером блокировать сайт. Мы будем закрываться, потому нам действительно грозит уголовная ответственность, и мы не можем рисковать. В постановлении прозрачно сказано, если мы сами не сделаем это, то дальше нам светит [уголовная] статья", - поделился он.

Несмотря на закрытие сайта, издание продолжит работать в соцсетях, добавил Костылев.

Предписание о блокировке Readovka получила 5 июля: редакции отвели время до 8 числа текущего месяца. Иск в отношении портала подал депутат-единоросс Дмитрий Саблин, которого возмутила опубликованная статья о себе.

"Тогда были приняты меры по обеспечению иска в виде блокировки сайта - без уведомления нас, в нарушение принципа подсудности, абсолютно незаконно и совершенно несоразмерно заявленным требованиям об удалении одного материала. Вспомнить об этих обеспечительных мерах подмосковные приставы решили через полтора года, сразу же после нового суда по удалению ещё одной статьи о депутате от "Единой России" Дмитрии Саблине", - указано в заявлении.

Статья повествует о яхте, которую якобы не задекларировал Саблин.

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