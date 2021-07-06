В Мурино добиваются уборки мусора надписями про Навального

Жители Мурино, недовольные качеством и скоростью уборки мусорных контейнеров, исписали фамилией политика Алексея Навального давно лежащие без движения строительные отходы, в надежде на их скорейший вывоз. Фотографии опубликованы в сообществе "Зеленая коалиция". Утверждается, что помойка на улице Тихой не убирается вторую неделю.

Отметим, что надпись "Навальный", в том числе на льду реки, в России чаще всего приводит к скорейшему решению проблемы, рядом с которой она появилась. Сами буквы обычно тоже тем или иным способом ликвидируются. Распространяется эта закономерность и на портреты оппозиционера.

фото: Красимир Врански