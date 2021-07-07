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Жара в Петербурге 7 июля может обновить рекорд 11-летней давности

фото ЗакС политика Жара в Петербурге 7 июля может обновить рекорд 11-летней давности

Температурный рекорд в Петербурге за 7 июля может обновиться из-за антициклона, сообщил специалист погодного центра "ФОБОС" Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до +32, в Ленобласти - +28 - +33. Леус напомнил, что предыдущий температурный рекорд в этот день был установлен в 2010 году на отметке в +31,4 градуса. Жара не спадет в ближайшие три дня, будет солнечно, без осадков, воздух нагреется до +30 - +33 градусов.

Напомним, летом 2010 года аномальная жара привела к сильным лесным пожарам, в нескольких регионах из-за них были объявлены режимы ЧС, около 2 тысяч домов сгорели. Сильному задымлению подверглись Москва, Нижний Новгород, Тула, Казань и другие крупные города, а также южные окраины Петербурга.

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