Путин принес соболезнования семьям погибших на Камчатке пассажиров Ан-26

Российский президент Владимир Путин откликнулся на трагедию с крушением пассажирского самолета Ан-26, накануне переставшего выходить на связь по пути из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

"С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших", - приводятся его слова на сайте Кремля.

На борту находилось 22 пассажира и шестеро членов экипажа. Как пишет "Интерфакс", спасателям удалось найти останки 19 погибших. Одну часть фюзеляжа обнаружили в море, а другую - на склоне сопки. Отмечается, что воздушное судно летело при плохих погодных условиях.

За неделю до крушения самолет, выпущенный в 1982 году и капитально ремонтировавшийся в 2012 году, прошел техосмотр, о чем сообщили на сайте правительства Камчатского края.