Экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина этапировали из "Черного дельфина" в Москву

Бывший сотрудник службы безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин этапирован из колонии "Черный дельфин" в СИЗО "Лефортово" в Москве, передает "Новая газета" со ссылкой на его мать Аллу Пичугину.

Пичугина не знает подробностей и официальных причин этапирования. Адвокаты осужденного отказались от комментариев. Об этапировании стало известно 1 июля из источников в пенитенциарной системе, тогда собеседники издания допустили, что Пичугина могли увезти в Москву для дачи показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Пичугин осужден пожизненно за организацию двух убийств в 1998 году - мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской компании "Феникс" Валентины Корневой, убийства тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги в 2002-м и покушения на бывшего советника по общественным связям Ходорковского Ольгу Костину и предпринимателя Сергея Рыбина. В июне 2020 года ему в третий раз отказывали в досрочном освобождении.