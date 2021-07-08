           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:18

В Петербурге от коронавируса привился уже почти миллион человек

фото ЗакС политика В Петербурге от коронавируса привился уже почти миллион человек

Количество вакцинировавшихся петербуржцев подобралось к отметке в один миллион человек, следует из обновлённой справки городского оперштаба.

Всего с начала прививочной кампании антивирусный препарат получили 998,3 тысячи горожан, из которых более 734 тысяч - полностью завершили курс. В то же время вторичный цикл ревакцинации прошёл только 41 человек.

Ранее на фармбазу Северной столицы поступило 1,1 млн комплектов вакцины, свыше 130 тысяч доз пока имеются в достатке.

Напомним, что петербургский градоначальник Александр Беглов ранее сообщил о собственной ревакцинации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru