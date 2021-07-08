В Петербурге от коронавируса привился уже почти миллион человек

Количество вакцинировавшихся петербуржцев подобралось к отметке в один миллион человек, следует из обновлённой справки городского оперштаба.

Всего с начала прививочной кампании антивирусный препарат получили 998,3 тысячи горожан, из которых более 734 тысяч - полностью завершили курс. В то же время вторичный цикл ревакцинации прошёл только 41 человек.

Ранее на фармбазу Северной столицы поступило 1,1 млн комплектов вакцины, свыше 130 тысяч доз пока имеются в достатке.

Напомним, что петербургский градоначальник Александр Беглов ранее сообщил о собственной ревакцинации.