Администрация Петроградского района отказалась проводить слушания по дому Басевича, сославшись на COVID-19

Петербургский парламентарий Борис Вишневский получил ответ от администрации Петроградского района о возможности проведения общественных слушаний о судьбе печально известного дома Басевича. Сославшись на "антивирусное" постановление Смольного, чиновники санкционировать встречу отказались.

"Мы предлагали провести обсуждение с числом участников не более 75 человек и при соблюдении всех мер защиты. Причина, конечно, ковид. Только можно ездить в транспорте, ходить на выставки, концерты и стадионы, проводить форум, Евро-2020 и "Алые паруса". Нельзя только одиночные пикеты и общественные обсуждения градостроительных вопросов. На самом деле чиновники боятся публичного обсуждения вопроса, где правда явно не на их стороне", - высказался Вишневский у себя в соцсетях.

"Яблочник" рассказал ЗАКС.Ру, что, скорее всего, встреча защитников исторического памятника пройдёт в середине июля. Активисты будут искать большое помещение, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию. К дискуссии пригласят также чиновников.

Ранее сегодня градозащитники передали в Смольный свыше 300 подписей с требованием запретить снос доходного дома Басевича. На месте периодически горящего здания должна появиться "Академия танца Бориса Эйфмана".