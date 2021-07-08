Активисты передали в Смольный более 300 подписей против сноса дома Басевича

Градозащитники и неравнодушные жители города 8 июля передали в Смольный 365 подписей с требованием запретить снос доходного дома Басевича, расположенного в Петроградском районе Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В своём обращении к губернатору Петербургу Александру Беглову и председателям профильных комитетов жители также требуют сохранить детский сад и зелёную зону, расположенные по соседству.

"Возражаем против сноса, в том числе частичного, здания доходного дома И.И. Басевича и здания детского сада, а также вырубки зелёных насаждений на территории вокруг указанных зданий с целью строительства комплекса апартаментов для учащихся СПб ГПБОУ "Академия танца Бориса Эйфмана", — говорится в обращении.

Опасаясь за сохранность постройки, авторы письма просят городские власти вывести дом Басевича из-под управления Академии танца Бориса Эйфмана. Из-за участившихся пожаров в доме, активисты предполагают, что нынешний владелец постройки таким образом пытается окончательно разрушить и без того аварийное здание. Олег Мухин, один из авторов обращения, рассказал, что после регулярных народных сходов и сбора подписей возгорания на этом участке прекратились.

— Надо снова ставить вопрос о проведении публичных слушаний. Ровно год назад обещали провести, но, понимая, что все жители, естественно, будут против, эти слушания отменили, сославшись на коронавирус. У нас "Алые паруса" проводятся, а слушания не проводятся, — рассказал представитель инициативной группы.

Градозащитник заявил, что в случае очередного отказа властей организовать публичные слушания, местные жители проведут их самостоятельно. Мухин также отметил, что здание ещё можно сохранить. Для этого не нужно сносить здание, достаточно лишь перебрать кирпичную кладку на некоторых участках, считает активист.





Доходный дом Басевича — здание в историческом центре Петербурга в стиле модерн, построенное в 1912 году. В 2016 году постройка была передана бывшим губернатором Петербурга Георгием Полтавченко под оперативное управление Академии танца Бориса Эйфмана. Новые владельцы планируют построить на участке апартаменты для сотрудников академии. Градозащитники и местные жители к такой идее отнеслись негативно. Строительство общежития для работников Академии подразумевает снос не только самого доходного дома, но и уничтожения прилегающей зелёной зоны, на которой расположен детский сад №93 для детей с особенностями в развитии. Сейчас сад закрыт.

Константин Леньков