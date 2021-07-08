Число привитых от коронавируса петербуржцев превысило миллион

Петербург преодолел отметку в миллион вакцинированных от коронавируса горожан, сообщили в Смольном.

По данным городского правительства, хотя бы один компонент вакцины получил 1 020 031 человек. Из них 741 456 полностью завершили цикл вакцинации из двух компонентов. Сообщается, что за 7 июля первично привилось рекордное число горожан: 21 715.

Сейчас в Петербурге есть запас в 109 011 комплектов вакцины. Работают 146 пунктов на базе медорганизаций и еще 32 мобильных пункта.

О скором достижении рубежа в миллион привитых Беглов заявлял в понедельник, 5 июля.