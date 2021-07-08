Суд вернул в полицию протокол на участника Pussy Riot Софеева

Тверской суд Москвы не стал рассматривать протокол в отношении участника Pussy Riot Александра Софеева, вернув его в полицию, передает ТАСС.

По словам адвоката Мансура Гильманова, при этом самого Софеева увезли из суда. Куда именно - защитник пока не знает.

Полицейские задержали Софеева накануне, в тот же день, когда он вышел после ареста в 15 суток. На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Накануне полицейские также задержали фотографа Дмитрия Воронцова и участницу Pussy Riot Марию Алехину.