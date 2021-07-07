Участника Pussy Riot Софеева повторно задержали после выхода из спецприемника

Полицейские снова задержали сотрудники полиции задержали участника Pussy Riot Александра Софеева, передает "Новая газета" со ссылкой на других участников группы.

По словам представителей Pussy Riot, Софеева задержали, когда он выходил из Гостиного двора после прививки от коронавируса: активист получил второй компонент вакцины. Причины задержания полицейские не объяснили, Софеева увезли в отдел полиции в Китай-городе.

В ночь на 7 июля Софеев вышел из спецприемника после 15 суток ареста. Перед этим активиста задержали 22 июня: ему и фотографу Дмитрию Воронцову вменили статью о мелком хулиганстве. По версии полиции, распивали спиртное в общественном месте, хотя бутылка вина находилась в рюкзаке активиста.

Также 22 июня в Москве задержали участниц Pussy Riot Люсю Штейн, Анну Кузьминых, Марию Алехину и главу московского отделения "Другой России Эдуарда Лимонова" Ольгу Шалину. Им вменили неповиновение требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП). 4 июля суд арестовал Веронику Никульшину еще на 15 суток.