Путин назначил Михаила Виноградова уполномоченным России при ЕСПЧ

Президент Владимир Путин подписал указ о наделении главы управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаила Виноградова функциями уполномоченного при Европейском суде по правам человека, документ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В начале июня Путин внес законопроект о наделении Генпрокуратуры возможностью представлять интересы России в европейских судах, в том числе в ЕСПЧ, 1 июля он был принят окончательно. Ранее интересы РФ в международных судах представлял Минюст: замминистра юстиции Михаил Гальперин, который был уполномоченным при ЕСПЧ, был отправлен в отставку.