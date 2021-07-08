Михайловский театр обновил рекорд по суточной вакцинации работников культуры

За последние 24 часа в петербургском Михайловском театре от коронавируса привились 202 работника культуры, оповестили в соответствующем комитете Смольного.

Мобильный пункт вакцинации в учреждении открылся ещё в феврале: за всё время работы в нём сделали "антивирусные" уколы порядка 1300 сотрудников отрасли, таким образом, общая иммунизация сфера на сегодняшний день составляет 55%.

Напомним, что всего в Петербурге был преодолён порог в 1 млн вакцинированных, из которых 741 456 жителей Северной столицы полностью завершили курс.