Александр Шестун прекратил сухую голодовку: СК начал проверку инцидента с его избиением

Бывший руководитель подмосковного Серпуховского района Александр Шестун, находящийся в областной тюремной больнице Торжка, решил прекратить объявленную им ранее сухую голодовку, так как Следственный комитет приступил к проверке сведений о его избиении, поделилась с ЗАКС.Ру его супруга Юлия.

"С вечера 8 июля Шестун снова начал принимать воду, поскольку оба требования его сухой голодовки были выполнены. Во-первых, СУ СК в городе Торжке начал доследственную проверку по его заявлению об избиении начальником больницы Бордачевым. Допрашиваются свидетели из числа заключенных", - рассказала Юлия Шестун.

О начале сухой голодовке Шестун известил 21 июня. Поводом для подобного решение послужило насильственное отношение к нему со стороны персонала тюремной больницы.

"Бордачев нанес мне удар в пах (самый болезненный), мне вывернули руки. Начали избивать, об дверной косяк, решетку, ударили в затылок У меня текла кровь из верхней губы и левого запястья с целью запихнуть в камеру-палату", - указывалось в данных адвокатского опроса экс-управленца.

Шестун приговорён к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью политизированным: он неоднократно критически высказывался о "мусорных" амбициях местных властей, собиравшихся возводить на вверенной ему территории мусоросжигательные заводы и полигоны.