Глава Роспотребнадзора известила о "значительном" спаде пандемии в Петербурге

За последнюю неделею в Москве и её области, а также в Петербурге, существенно снизились общие показатели пандемии, наблюдается снижение вирусной активности, отчиталась глава Роспотребнадзора Анна Попова, высказывания которой приводит ТАСС.

"Сейчас на Москву приходится меньше значительно удельный вес, чем это было две-три недели назад. В сумме на Москву, область и Петербург общая доля значительно снизилась. Но и доля всех оставшихся регионов в структуре заболеваемости за прошедшую неделю увеличилась с 44% до 52%", - поделилась данными Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Главный санитарный врач России уточнила, что в основном основная доля новых случаев инфицирования граждан коронавирусом приходится на три региона.

"Преимущественно это Центральный федеральный округ, Северо-Западный и присоединился на уходящей неделе Дальневосточный федеральный округ. Основные меры предпринимаются именно здесь", - уведомила Попова.

Напомним, днём ранее о пройденном в Петербурге очередном пике пандемии сообщил руководитель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. При этом в городе в последние дни регистрируется по 1,8 – 1,9 тысяч новых случаев заражения COVID-19.