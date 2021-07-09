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Новости 12:28

COVID-19 подтвердился у более 25 тысяч россиян, в Петербурге - 1951 случай

фото ЗакС политика COVID-19 подтвердился у более 25 тысяч россиян, в Петербурге - 1951 случай

О положительном COVID-тесте за последние 24 часа узнали 25 766 россиян, следует из обновлённой статистики, предоставленной оперативным штабом. Всего на сегодняшний день известно о 5 733 218 заболевших с начала пандемии.

Лидирует по уровню распространения инфекции всё ещё Москва, где выявлено 6 643 заражённых. Следом идут Московская область (2 545), Петербург (1 951), Нижегородская область (529) и Воронежская область (414).

Количество COVID-смертей остаётся неизменно высоким - за сутки скончались 726 человек. Всего коронавирус унёс жизни 141 501 гражданина РФ.

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