Захарова опровергла сведения о недавней встрече Лаврова с афганской делегацией

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила во лжи СМИ и каналы в социальных сетях, распространяющие информацию о якобы имевших место переговорах главы ее ведомства, Сергея Лаврова, с представителями исламистского "Талибана"* на минувшей неделе.

"Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же. Фотография, которую используют, сделана в 2019 году в ходе торжественного заседания, посвящённого столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном", - прокомментировала скандал чиновница в своем Telegram-канале.

Захарова утверждает, что на этот раз в Москве принимал афганскую делегацию не Лавров, а другой ее коллега по министерству Замир Кабулов.

Отметим, что из-за возникшего скандала федеральный список "Единой России" на думские выборы, в который вошел министр, своей жалобой в ЦИК потребовала снять правозащитница Марина Литвинович. На уходящей неделе в Афганистане произошла эскалация гражданской войны: исламисты, по некоторым данным, взяли под контроль северную часть страны, граничащую с Таджикистаном.

* Организация "Движение Талибан" признана террористической, его деятельность запрещена на территории РФ