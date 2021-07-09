Литвинович потребовала снять список ЕдРа с выборов

Правозащитница и политик Марина Литвинович обратилась в Центризбирком с жалобой на федеральную часть списка "Единой России". Ее не устраивает нахождение в первой пятерке претендентов на мандаты думских депутатов министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого она обвиняет во взаимодействии с движением "Талибан"*. По ее убеждению, это достаточное основание для снятия всего списка партии с выборов. Литвинович напомнила, что оппозиционеров перестали допускать до выборов тоже из-за причастности к организациям, запрещенным в России.

"На этом основании на прошлой неделе отказали в праве участвовать в выборах Олегу Степанову и Илье Яшину", - написала женщина в своем Telegram-канале.

Отметим, что сама Литвинович баллотируется в Госдуму от "Яблока". В 2021 году, после помощи задержанным на несанкционированных акциях протеста, ее исключили из столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Ранее на неделе талибы взяли контроль над северной частью Афганистана, граничащей с Таджикистаном. В азиатском государстве де-факто все последние двадцать лет продолжается гражданская война. В Москве Сергей Лавров, выступающий "за интенсификацию переговорного процесса", принимал афганскую делегацию.

*Организация "Движение Талибан" признана террористической и запрещена на территории РФ