Суд оставил акциониста Крисевича под арестом по делу о "хулиганстве" на Красной площади

Городской суд Москвы решил, что петербургский акционист Павел Крисевич должен провести в столичном СИЗО срок до 11 августа, как это решил суд предыдущей инстанции.

Художнику, напомним, инкриминируют ч. 2 ст. 213 УК (Хулиганство). Эта статья предполагает до 7 лет колонии.

Крисевича задержали 11 июня после того, как он выстрелил в воздух из охолощенного оружия на Красной площади, выражая таким образом протест против политических репрессий. Вместе с ним в автозаке оказалась 19-летняя журналистка Ника Самусик, снимавшая акцию на видео. Спустя двое суток ее освободили под обязательство о явке.

Свою вину в правонарушении Крисевич отрицает.