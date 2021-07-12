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Новости 12 июля, 20:56

В Смольном назвали массовые мероприятия главным риском и связали их с третьей волной COVID-19

фото ЗакС политика В Смольном назвали массовые мероприятия главным риском и связали их с третьей волной COVID-19

Первый зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что главный риск заражения коронавирусом связан с массовыми мероприятиями, и их проведение привело к третьей волне эпидемии.

"Массовые мероприятия — это самый главный риск. Тут, я думаю, отрицать никто не будет, все поняли и уже получили подтверждение в виде третьей волны. Летом массовые мероприятия масштабнее, чем в другие периоды времени. А так и зимой они опасны, и весной, и осенью", — приводит слова Ситова "Фонтанка.ру".

Недавно в Петербурге прошли такие крупные мероприятия, как праздник выпускников "Алые паруса" и матчи чемпионата Европы по футболу. Вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что признаков "эпидемиологического следа" от "Алых парусов" не выявлено. При этом спустя две недели после него заболеваемость в Петербурге выросла до 2 тысяч новых случаев ежедневно.

 

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