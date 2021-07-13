В Гидрометцентре пообещали жаркую погоду до конца лета

В России во второй половине июля и августе ожидается жаркая погода, но и похолодание тоже будет, заявил в ходе онлайн-конференции в ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, мы оцениваем, что и вторая половина июля, и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими", - скзаал Вильфанд.

Он пояснил, что это не значит, что тепло будет все время, колебания температуры тоже ожидаются.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Петербурге после аномальной жары ожидается значительное похолодание и дожди в 20-х числах июля. По его прогнозам, через неделю столбик термометра будет подниматься максимум до 25 градусов тепла.

В июне и июле жара в городе бьет исторические рекорды изо дня в день. МЧС не раз предупреждало о грозе и дожде, но пока они обходят Петербург стороной.