Россия вошла в топ-3 стран по количеству запросов об удалении контента из Twitter

Россия заняла третье место в списке стран, которые направляют в сервис микроблогов Twitter наибольшее количество запросов на удаление контента, следует из отчета компании за второе полугодие 2020 года.

За отчетный период соцсеть получила 38 524 запроса на удаление контента с указанием 131 933 аккаунтов. Twitter удовлетворил 29% запросов.

Подавляющее большинство - 94% всех заявок - поступили из пяти стран. Это Япония (16 649 заявок), Индия (6 971), Россия (6 351), Турция (3 749) и Южная Корея (2 644). Большая часть запросов из России касалась пропаганды суицида и причинения вреда здоровью: 64%. 569 запросов были направлены в судебном порядке.

В марте-мае Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к Twitter из-за неудаления ряда постов с запрещенным контентом по требованию регулятора. Изначально в РКН грозились заблокировать сервис к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но в итоге было решено этого не делать.

Также РКН пригрозил замедлением работы Facebook и YouTube, если сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента. При этом глава регулятора Андрей Липов дал понять, что пока для соцсетей достаточно и штрафов.