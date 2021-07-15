Стул, наклейка и другие "нарушения" сборщиков

фото ЗАКС.Ру

Несанкционированные стикеры и самовольные занятия земельных участков столами и стульями стали поводами для задержаний в Петербурге. В отделы полиции попали сборщики подписей в поддержку нескольких оппозиционеров, планирующих самовыдвижение в Заксобрание. Кандидаты считают, что им специально создают помехи на пути к регистрации. Они собираются получить разъяснения в ЦИК и Горизбиркоме.

Утром 15 июля две волонтерки "навальнистки" Ирины Фатьяновой вышли на улицу Введенскую, чтобы собирать подписи в ее поддержку. Уже через час к ним подошли сотрудники полиции и предупредили об ответственности за нарушение закона о митингах. Девушкам пришлось разойтись и стоять в разных местах, чтобы полиция не расценила их мероприятие как публичную акцию. Через некоторое время люди в форме вернулись к одной из сборщиц. Они переписали паспортные данные волонтерки и предупредили об ответственности за незаконную агитацию - у девушки был мерч с фамилией потенциальной кандидатки.

Фатьянова идет самовыдвиженкой в Заксобрание Петербурга от Петроградского района (округ № 3). Для регистрации ей необходимо собрать как минимум 4 006 подписей. В Петербурге нет возможности собирать электронные автографы, как, например, в Карелии. Желающие стать кандидатами мобилизуют добровольцев и нанимают штат, который участвует в поквартирных обходах и дежурит на улицах. По словам координатора сборщиков Фатьяновой Александра Верещагина, их волонтеры взялись за работу в пятницу, 9 июля. Первые проблемы у них начались через пять дней. В среду, как рассказала Фатьянова, полицейские переписали паспортные данные одной из волонтерок, направлявшейся в штаб, а также потребовали убрать стол, который сборщики поставили на одной из своих точек на Петроградке.

- Нам сказали, что стол занимает земельное пространство и его нужно согласовывать с районной администрацией, - сообщила ЗАКС.Ру Фатьянова. - Мы, конечно, будем согласовывать. Уже написали уведомление об этом. Обязательно его подадим, но не думаю, что это на что-то повиляет.

фото из Twitter Ирины Фатьяновой

Куб и ролл-апы самовыдвиженки из незарегистрированной Либертарианской партии России Марины Мацапулиной стали поводом для задержания нескольких ее волонтеров. Подписи для участия в выборах по округу № 2 (Центральный район) она начала собирать раньше Фатьяновой, но первые сложности с представителями закона тоже возникли 14 июля. Полицейские за один вечер пришли сразу на несколько точек сбора подписей и велели разобрать конструкции с изображением либертарианки. При этом в трех местах задержали в общей сложности шесть человек. Двоих вскоре отпустили, а остальных доставили в отдел полиции № 76. Там на задержанных составили протоколы по статьям 5.10 (проведение предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено законодательно) и 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка). Все персональные данные полицейские вносили от руки, но имя и фамилия Мацапулиной в протоколах уже были напечатаны, обратили внимание сборщики.

- Я разговаривала с адвокатом, он сказал, что статью 7.1 КоАП обычно дают людям, которые, к примеру, мебель поставили на дачный участок соседа, а к кандидатам это мало имеет отношения, - отметила Мацапулина. - Тем более, что ролл-апы у нас стояли уже неделю, наверное. К ним не было у полицейских никаких вопросов.

фото из Twitter Марины Мацапулиной

Вместе с представителями Мацапулиной в отделении полиции оказался член партии "Яблоко" Валентин Хорошенин. Одна из точек команды либертарианки находится на Суворовском проспекте, у бара "Фогель", которым владеет "яблочник". Он рассказал ЗАКС.Ру, что сам решил ехать в отдел, чтобы помочь неопытному сборщику, которого задерживали сотрудники МВД.

- Вся суть обвинения заключается в том, что мы якобы заняли площадь 2х1,5 метра. При этом в протоколе прописали, что общая площадь - 2 метра, хотя если умножить 2 на 1,5, будет 3. Все те вещи, которые там стояли, якобы занимали кадастровую площадь. Это один небольшой стол, три стула и ролл ап, то есть баннер с кандидатом. Никак не наберется 3 метра, - пересказал фабулу протокола Хорошенин.

Пока активисты из центральной части Петербурга сидели в 76-м отделе, в Кировском районе задерживали сборщиков подписей в поддержку националиста Саввы Федосеева, который идет на выборы по округу № 17. Полицейские остановили двух его представителей в районе Трамвайного проспекта и доставили в отдел № 64. Федосеев заверил ЗАКС.Ру, что силовики предъявляли претензии к стикерам на планшетах сборщиков.

- Когда я вместе со своей командой доехал до отделения и мы дождались машины с задержанными, мне в грубой форме сказали, что у нас наклейки на планшетах не заверены в ТИК, - рассказывает Федосеев. - Эти наклейки не несут в себе никакой агитации. Там написано лишь мое имя. И мы, и юристы убеждены, что это не агитация. Вторая претензия была связана с тем, что сборщики якобы должны договоры [об оказании услуг] чуть ли не с собой носить в карманах. Хотя мы прекрасно понимаем, что договоры нужны для оплаты труда ребят.

После трех часов в отделении сборщиков отпустили без протоколов, но предварительно сняв отпечатки пальцев. По словам Федосеева, это был первый значительный случай внимания полиции за всю кампанию.

- Раньше было только несколько небольших инцидентов, - говорит самовыдвиженец. - Ко мне с начальником поля приезжала полиция, но я им все подробно объяснил. Они сказали, что никаких претензий не имеют. До этого как-то приходил участковый, тоже выяснял... Позвонил в ТИК, ему сказали, что все хорошо и не надо нас трогать. Он потом вернулся, извинился и даже показал место, где лучше собирать [подписи]. А недавно у меня задержали одного сборщика до выяснения личности, но там была проблема в том, что у него паспорт был, мягко говоря, пострадавший от жизни. Тогда все мирно разошлись, без претензий.

фото из Twitter Саввы Федосеева

Федосеев уверен, что задержание его активистов связано со случаями давления на сборщиков подписей Фатьяновой и Мацапулиной. Сотрудничающий с ним член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев уже обратился в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с просьбой принять меры и прекратить создавать препятствия кандидатам. Копия документа адресована региональному омбудсмену Александру Шишлову.

О намеренно создаваемых препятствиях заявили и Фатьянова с Мацапулиной. Обе самовыдвиженки решили направить официальные запросы в ЦИК и Горизбирком с просьбой разъяснить их права и дать оценку случившемуся.

- Это был настоящий рейд по ряду независимых кандидатов в разных районах. Я думаю, это не случайно, - подчеркнула Фатьянова.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что уведомлять районную администрацию кандидату необходимо только в случае размещения конструкций, например, информационных кубов. Простой сбор подписей в согласовании не нуждается, отметил он.

- На счет столов и стульев, не знаю, надо в районных администрациях спрашивать. Избирательное законодательство здесь никак не регулирует столы, стулья и иные конструкции. Это все-таки не наша компетенция, это компетенция органов исполнительной власти,

Вопрос о признании агитацией футболок, сумок и наклеек с именами потенциальных участников выборов член Горизбиркома назвал субъективным. По его словам, необходимо отдельно разбираться в каждом конкретном случае.

Сергей Еремеев