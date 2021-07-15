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Статьи 17:01

Стул, наклейка и другие "нарушения" сборщиков

фото ЗАКС.Руфото ЗАКС.Ру

Несанкционированные стикеры и самовольные занятия земельных участков столами и стульями стали поводами для задержаний в Петербурге. В отделы полиции попали сборщики подписей в поддержку нескольких оппозиционеров, планирующих самовыдвижение в Заксобрание. Кандидаты считают, что им специально создают помехи на пути к регистрации. Они собираются получить разъяснения в ЦИК и Горизбиркоме.

Утром 15 июля две волонтерки "навальнистки" Ирины Фатьяновой вышли на улицу Введенскую, чтобы собирать подписи в ее поддержку. Уже через час к ним подошли сотрудники полиции и предупредили об ответственности за нарушение закона о митингах. Девушкам пришлось разойтись и стоять в разных местах, чтобы полиция не расценила их мероприятие как публичную акцию. Через некоторое время люди в форме вернулись к одной из сборщиц. Они переписали паспортные данные волонтерки и предупредили об ответственности за незаконную агитацию - у девушки был мерч с фамилией потенциальной кандидатки.

Фатьянова идет самовыдвиженкой в Заксобрание Петербурга от Петроградского района (округ № 3). Для регистрации ей необходимо собрать как минимум 4 006 подписей. В Петербурге нет возможности собирать электронные автографы, как, например, в Карелии. Желающие стать кандидатами мобилизуют добровольцев и нанимают штат, который участвует в поквартирных обходах и дежурит на улицах. По словам координатора сборщиков Фатьяновой Александра Верещагина, их волонтеры взялись за работу в пятницу, 9 июля. Первые проблемы у них начались через пять дней. В среду, как рассказала Фатьянова, полицейские переписали паспортные данные одной из волонтерок, направлявшейся в штаб, а также потребовали убрать стол, который сборщики поставили на одной из своих точек на Петроградке. 

- Нам сказали, что стол занимает земельное пространство и его нужно согласовывать с районной администрацией, - сообщила ЗАКС.Ру Фатьянова. - Мы, конечно, будем согласовывать. Уже написали уведомление об этом. Обязательно его подадим, но не думаю, что это на что-то повиляет. 

фото предоставлено Ириной Фатьяновой

фото из Twitter Ирины Фатьяновой

Куб и ролл-апы самовыдвиженки из незарегистрированной Либертарианской партии России Марины Мацапулиной стали поводом для задержания нескольких ее волонтеров. Подписи для участия в выборах по округу № 2 (Центральный район) она начала собирать раньше Фатьяновой, но первые сложности с представителями закона тоже возникли 14 июля. Полицейские за один вечер пришли сразу на несколько точек сбора подписей и велели разобрать конструкции с изображением либертарианки. При этом в трех местах задержали в общей сложности шесть человек. Двоих вскоре отпустили, а остальных доставили в отдел полиции № 76. Там на задержанных составили протоколы по статьям 5.10 (проведение предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено законодательно) и 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка). Все персональные данные полицейские вносили от руки, но имя и фамилия Мацапулиной в протоколах уже были напечатаны, обратили внимание сборщики. 

- Я разговаривала с адвокатом, он сказал, что статью 7.1 КоАП обычно дают людям, которые, к примеру, мебель поставили на дачный участок соседа, а к кандидатам это мало имеет отношения, - отметила Мацапулина. - Тем более, что ролл-апы у нас стояли уже неделю, наверное. К ним не было у полицейских никаких вопросов. 

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фото из Twitter Марины Мацапулиной

Вместе с представителями Мацапулиной в отделении полиции оказался член партии "Яблоко" Валентин Хорошенин. Одна из точек команды либертарианки находится на Суворовском проспекте, у бара "Фогель", которым владеет "яблочник". Он рассказал ЗАКС.Ру, что сам решил ехать в отдел, чтобы помочь неопытному сборщику, которого задерживали сотрудники МВД.

- Вся суть обвинения заключается в том, что мы якобы заняли площадь 2х1,5 метра. При этом в протоколе прописали, что общая площадь - 2 метра, хотя если умножить 2 на 1,5, будет 3. Все те вещи, которые там стояли, якобы занимали кадастровую площадь. Это один небольшой стол, три стула и ролл ап, то есть баннер с кандидатом. Никак не наберется 3 метра, - пересказал фабулу протокола Хорошенин. 

Пока активисты из центральной части Петербурга сидели в 76-м отделе, в Кировском районе задерживали сборщиков подписей в поддержку националиста Саввы Федосеева, который идет на выборы по округу № 17. Полицейские остановили двух его представителей в районе Трамвайного проспекта и доставили в отдел № 64. Федосеев заверил ЗАКС.Ру, что силовики предъявляли претензии к стикерам на планшетах сборщиков.

- Когда я вместе со своей командой доехал до отделения и мы дождались машины с задержанными, мне в грубой форме сказали, что у нас наклейки на планшетах не заверены в ТИК, - рассказывает Федосеев. - Эти наклейки не несут в себе никакой агитации. Там написано лишь мое имя. И мы, и юристы убеждены, что это не агитация. Вторая претензия была связана с тем, что сборщики якобы должны договоры [об оказании услуг] чуть ли не с собой носить в карманах. Хотя мы прекрасно понимаем, что договоры нужны для оплаты труда ребят. 

После трех часов в отделении сборщиков отпустили без протоколов, но предварительно сняв отпечатки пальцев. По словам Федосеева, это был первый значительный случай внимания полиции за всю кампанию. 

- Раньше было только несколько небольших инцидентов, - говорит самовыдвиженец. - Ко мне с начальником поля приезжала полиция, но я им все подробно объяснил. Они сказали, что никаких претензий не имеют. До этого как-то приходил участковый, тоже выяснял... Позвонил в ТИК, ему сказали, что все хорошо и не надо нас трогать. Он потом вернулся, извинился и даже показал место, где лучше собирать [подписи]. А недавно у меня задержали одного сборщика до выяснения личности, но там была проблема в том, что у него паспорт был, мягко говоря, пострадавший от жизни. Тогда все мирно разошлись, без претензий.

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фото из Twitter Саввы Федосеева

Федосеев уверен, что задержание его активистов связано со случаями давления на сборщиков подписей Фатьяновой и Мацапулиной. Сотрудничающий с ним член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев уже обратился в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с просьбой принять меры и прекратить создавать препятствия кандидатам. Копия документа адресована региональному омбудсмену Александру Шишлову.

О намеренно создаваемых препятствиях заявили и Фатьянова с Мацапулиной. Обе самовыдвиженки решили направить официальные запросы в ЦИК и Горизбирком с просьбой разъяснить их права и дать оценку случившемуся. 

- Это был настоящий рейд по ряду независимых кандидатов в разных районах. Я думаю, это не случайно, - подчеркнула Фатьянова.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что уведомлять районную администрацию кандидату необходимо только в случае размещения конструкций, например, информационных кубов. Простой сбор подписей в согласовании не нуждается, отметил он. 

- На счет столов и стульев, не знаю, надо в районных администрациях спрашивать. Избирательное законодательство здесь никак не регулирует столы, стулья и иные конструкции. Это все-таки не наша компетенция, это компетенция органов исполнительной власти, 

Вопрос о признании агитацией футболок, сумок и наклеек с именами потенциальных участников выборов член Горизбиркома назвал субъективным. По его словам, необходимо отдельно разбираться в каждом конкретном случае. 

Сергей Еремеев

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