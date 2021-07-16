На 7 градусов теплее нормы: МЧС предупредило петербуржцев об очень жарких выходных

Управление МЧС по Петербургу предупредило горожан, что в выходные 17 – 18 июля в городе снова ожидается аномально жаркая погода.

По информации МЧС, отклонение температуры воздуха от климатической нормы составит 7 градусов и более. По прогнозу Северо-Западного УГМС, 17 июля в Петербурге ожидается до плюс 29 градусов тепла, 18-го — до плюс 30.

Июнь и июль 2021 года в Петербурге неоднократно били температурные рекорды прошлых лет. 14 июля июля воздух прогрелся до плюс 32,8, что на 0,3 градуса выше показателей того же дня в 2010 году. Изредка в городе в некоторых районах проходят кратковременные дожди, 15 июля были слышны раскаты грома, но в основном обходится без осадков.