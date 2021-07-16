Суд отправил чиновника комздрава Петербурга в СИЗО до середины сентября

Дзержинский суд Петербурга арестовал сотрудника комитета по здравоохранению, ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения Александра Шкабара, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Шкабару обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В СИЗО он останется до 15 сентября.

О задержании Шкабара стало известно 16 июля. По версии следствия, он получил более 2,1 млн рублей от коммерческой фирмы за помощь в проведении конкурса на энергосервисный контракт.