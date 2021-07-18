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Новости 18 июля, 17:34

"Это была интересная работа": "Команда 29" объявила о самоликвидации

фото ЗакС политика "Это была интересная работа": "Команда 29" объявила о самоликвидации

Юридический проект "Команда 29", чей сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, известил о собственном закрытии: правозащитники удаляют все свои материалы и призывают СМИ и своих сторонников поступить соответствующим образом с тем, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с правоохранительными органами.

Дело в том, что надзорное ведомство считает "Команду 29" аффилированной с чешской НКО Společnost Svobody Informace*, однако в коалиции находят данные претензии противоречащими "фактам и праву, они произвольны и надуманны", так как на деле правозащитники никак не связаны с обозначенным объединением. Блокировка сайта будет оспорена в суде.

"Следующим шагом в атаке на нас может стать уголовное преследование как членов "Команды 29", так и ее сторонников: всех, кто оказывал нам поддержку, сотрудничал с нами, участвовал в гуманитарных и медиапроектах. В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжёлое решение о прекращении деятельности. Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации", - отчитались правозащитники у себя в Telegram-канале.

Сайт "Команды 29" оказался заблокирован 16 июля. В организации расценивают этот шаг со стороны правоохранителей как акт политического давления на правозащитные институты.

*Spolecnost Svobody Informace, Z.S внесена Минюстом в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

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