Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29"

Правозащитное объединение "Команда 29" в своем Telegram-канале сообщило, что его сайт оказался заблокирован Роскомнадзором.

"Сайт Команды 29 заблокирован Роскомнадзором. Подробности и цитаты из уведомления, которое мы получили, в ближайшее время — в следующих постах", — сообщили в организации.

Операторы связи уже ограничивают доступ к сайту. В реестре РКН указано, что сайт заблокирован по решению Генпрокуратуры от 15 июля, а также обозначена статья 15.3 закона "Об информации". Согласно ей, под блокировку попадают сайты, "содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Обновлено 16:50 "Команда 29" сообщила, что Роскомнадзор усмотрел распространение "информационных материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной". Речь идет о размещение неких материалов чешской Společnost Svobody Informace**.

"Сообщаем, что никаких материалов данной организации на нашем сайте нет. С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем", — подчеркнули в организации.

"Команда 29" расценивает блокировку как "акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты" и намерена ее обжаловать.

"Команда 29" — это проект, объединяющий юристов и журналистов. Адвокаты организации участвовали в таких громких судебных процессах последнего времени, как признание ФБК* экстремистской организацией, дела Ивана Сафронова, Карины Цуркан и многих других. На руководителя "Команды 29" Ивана Павлова завели дело о разглашении данных предварительного следствия из-за того, что он давал СМИ комментарии по делу Сафронова.



**Spolecnost Svobody Informace, Z.S внесена Минюстом в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.