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Новости 18 июля, 18:02

В возрасте 92 лет ушла из жизни мать Анны Политковской Раиса Мазепа

фото ЗакС политика В возрасте 92 лет ушла из жизни мать Анны Политковской Раиса Мазепа

В Москве умерла Раиса Александровна Мазепа - мать обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, сообщает издание. Женщине было 92 года.

"Раиса Мазепа не дожила до суда над заказчиками убийства дочери, которые до сих пор не найдены. Приговор вынесли лишь исполнителям и посредникам", - пишет "Новая".

Не так давно в петербургском Пушкарском саду в течение пары часов провисел баннер с портретами убитых правозащитников: его автору грозит штраф.

Журналист "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Присяжные вынесли обвинительный вердикт пяти подсудимым. Организаторами преступления признаны Лом-Али Гайтукаев и бывший рубоповец Сергей Хаджикурбанов. Следствие так и не выяснило заказчика преступления. Организатором преступления суд счел экс-сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова.

 Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

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