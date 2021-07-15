           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:22

Полицейские сняли баннер с портретами убитых общественников в Пушкарском саду

фото ЗакС политика Полицейские сняли баннер с портретами убитых общественников в Пушкарском саду

Полицейские и люди в гражданском (предположительно, сотрудники "Ленэерго") сняли баннер с изображением убитых общественных деятелей в Пушкарском саду, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сотрудники полиции приехали в сад ориентировочно в 8:50. Через несколько минут подошли еще трое человек в гражданском, которые отказались представиться. Они сняли баннер, передали его полицейским, и те его увезли. 

В последний момент пришла еще одна сотрудница полиции, по ее словам - из экспертной группы. Она должна была составить протокол досмотра, однако досматривать уже было нечего. Таким образом, баннер провисел не менее четырех часов: корреспондент ЗАКС.Ру обнаружил его около 5 часов утра.

Один из полицейских, отвечая на вопрос о причине визита, сообщил, что поступило обращение, но его старший по званию коллега запретил ему общаться с журналистами.

Напомним, баннер появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду в ночь на 15 июля. На нем в стилизации под обложку альбома Revolver группы The Beatles изображены адвокат-антифашист Станислав Маркелов, журналистки "Новой Газеты" Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Все они были убиты в разные годы. Баннер появился в годовщину смерти Эстемировой.


фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru