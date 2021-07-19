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Новости 11:34

"Украинская" статья Путина выйдет отдельным изданием

фото ЗакС политика "Украинская" статья Путина выйдет отдельным изданием

Опубликованная на прошлой неделе на сайте Кремля статья президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" до конца года станет доступна на бумаге, о чем сообщили "Открытые медиа" со ссылкой на представителя издательства "Проспект".

"Сроков пока нет, скорее всего, издадим к осени отдельной книгой в твёрдом переплете", - рассказал собеседник издания, не уточнив деталей.

Ранее издательство "Проспект" уже выпускало публицистику Путина отдельной брошюрой.

В своей новейшей аналитической работе объемом около 40 тысяч знаков российский лидер, как и прежде, углубляясь в перипетии XVII-XVIII веков, ставит под сомнение государственность Украины и утверждает, будто в настоящее время соседняя страна страдает от так называемого внешнего управления. Русские и украинцы для Путина - один народ.

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