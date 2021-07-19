Пивоварова оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикации "Открытого Петербурга"*

Василеостровский районный суд Петербурга 19 июля оштрафовал оппозиционного политика Андрея Пивоварова на 50 тысяч рублей за публикацию материалов на сайте "Открытого Петербурга"* без отметки о том, что организация признана НКО-иностранным агентом, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд признал политика виновным в нарушении ст.19.34 ч.2 КоАП (распространение материалов НКО-иноагентов через интернет без соответствующей отметки). Пивоваров, по мнению Роскомнадзора, будучи председателем МОО "Открытый Петербург" имел возможность предотвратить правонарушение, но не воспользовался ею, что и стало поводом для административного дела.

Ранее, в июне 2021 года Василеостровский районный суд оштрафовал Пивоварова и "Открытый Петербург" на 200 тысяч рублей по ст. 19.34 ч.1 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО - иностранного агента). Оппозиционера оштрафовали на 50 тысяч рублей, организацию - на 150 тысяч рублей.

Пивоваров будет выдвигаться в Государственную думу по региональной группе от "Яблока" в Краснодаре. Списки кандидатов партии были заверены Центризбиркомом 17 июля. Сам кандидат сейчас находится в краснодарском СИЗО. В мае на него было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации).

* Организация "Открытый Петербург" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов

Константин Леньков