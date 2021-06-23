Андрея Пивоварова и "Открытый Петербург"* оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Василеостровском районном суде Петербурга 23 июня прошли заседания по административным делам в отношении оппозиционера Андрея Пивоварова и организации "Открытый Петербург". Суд признал политика и его НКО виновными по ст. 19.34 ч.1 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО - иностранного агента) и вынес решение о назначении административного штрафа. Пивоварова оштрафовали на 50 тысяч рублей, "Открытый Петербург" - на 150 тысяч рублей.

Причиной административного дела в отношении Пивоварова стало то, что он, являясь руководителем "Открытого Петербурга" не подал заявление в Минюст на включение организации в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Такие же требования предъявлялись и к "Открытому Петербургу".

Отметим, в Василеостровском районном суде 21 июня зарегистрировали еще одно дело об административном правонарушении в отношении Пивоварова по ст.19.34 ч.2 КоАП.

Сейчас Андрей Пивоваров находится в СИЗО-1 Краснодара в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной на территории Российской Федерации организации). Межрегиональная общественная организация "Открытый Петербург" 21 декабря 2020 года была признана НКО-иноагентом. По мнению Минюста, организация вела политическую деятельность на территории России и получала финансирование из-за рубежа. О ликвидации другой организации, "Открытой России", Андрей Пивоваров объявил 27 мая из-за рисков возбуждения новых уголовных дел в отношении участников организации.

* Организация "Открытый Петербург" признана Минюстом НКО-иноагентом

** деятельность организации "Открытая Россия" признана Генпрокуратурой нежелательной на территории России

Константин Леньков

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