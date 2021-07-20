Глава МЧС прибыл в Карелию, чтобы проконтролировать тушение лесных пожаров

Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Карелию, чтобы проконтролировать ход работ по тушению лесных пожаров, сообщили в ведомстве.

Зиничев собирается провести с главой Карелии Артуром Парфенчиковым совещание по выработке мер "по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи" жителям поселка Найстенъярви. Также он намерен оценить "своевременность принятия профилактических мер" по обеспечению пожарной безопасности.

По данным МЧС, на 19 июля в Карелии зарегистрировано 39 очагов лесных пожаров, их общая площадь - свыше 5,7 тысяч гектаров. Ранее стало известно, что к их тушению привлекут десантников-парашютистов из соседних регионов.

фото: mchs.gov.ru