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Новости 13:31

Горизбирком заказывает плакаты для рекламы выборов депутатов в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика Горизбирком заказывает плакаты для рекламы выборов депутатов в ЗакС Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия опубликовала три закупки на изготовление плакатов для информирования о выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга седьмого созыва. Максимальная общая сумма контрактов всех закупок составляет 308,9 тысяч рублей.

На 180 тысяч рублей Горизбирком заказывает 120 плакатов для билбордов форматом 3 на 6 метров. Плакаты должны быть с голубой подложкой и 10 фрагментами, сказано в документах закупки. Там не уточняется, что именно это должны быть за элементы.

Еще 24,5 тысяч рублей Горизбирком готов потратить на 35 плакатов для пилларов. Они должны быть формата 1,4 на 3 метра, из бумаги для наружной рекламы Backlit и с широкоформатной печатью. 

За 104,4 тысячи рублей ГИК заказывает 290 плакатов для сити-форматов. Их размер - 1,2 на 1,8 метров. В документации закупки указано, что все надписи должны быть видны с любой точки обзора.

Согласно документам закупок, плакаты следует доставить в организации Russ Outdoor, ЗАО "Постер", ООО "Реклама Центр", ЗАО "Руан". Плакаты для билбордов исполнитель должен будет привезти еще и в ООО " БилдбордПост". 

Ранее Горизбирком опубликовал закупки на приобретение ящиков для голосования. Общая сумма составила почти 14 млн рублей

Напомним, выборы депутатов в ЗакС пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Тогда же все избиратели России смогут проголосовать за новый состав Государственной Думы. Кандидатов по петербургским округам можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру

София Саттарова

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