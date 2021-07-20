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Главу ставропольского ГУ МВД уволили после коррупционного скандала с его заместителем

фото ЗакС политика Главу ставропольского ГУ МВД уволили после коррупционного скандала с его заместителем

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности начальника управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина на фоне коррупционного скандала, передает ТАСС.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, решение принято по результатам спецоперации, которую провели в Ставропольском крае сотрудники управления собственной безопасности МВД и управления "М" ФСБ.

В этой должности Щеткин провел всего несколько месяцев: он был назначен на пост главы ставропольского МВД в марте 2021 года. До этого он был начальником управления МВД по Пензенской области, а перед этим занимал пост начальника полиции Магаданской области.

Ранее 20 июля был задержан начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Его подозревают в получении взяток в составе группы на 19 млн рублей. В сети появились фотографии из дома Сафонова. На них видно обилие позолоченных элементов, предметы роскоши и позолоченный унитаз.


Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

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