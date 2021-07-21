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Режим ЧС ввели по всей Карелии из-за лесных пожаров

фото ЗакС политика Режим ЧС ввели по всей Карелии из-за лесных пожаров

Власти Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах по всей территории республики из-за пожаров, сообщается на сайте карельского правительства.

Режим действует с 23:00 20 июля. По данным карельского правительства, сейчас в регионе горят 33 лесных пожара на площади 7 280 гектаров, из них 15 локализованы. К тушению огня привлечены около 700 человек, 150 единиц техники, 21 июля к ним присоединятся 100 сотрудников Минобороны.

Особое внимание власти обратили на крупные пожары в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах.

Накануне в Карелию для контроля за ходом тушения пожаров прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

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